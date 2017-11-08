﻿ В Казахстане чиновникам будут урезать зарплаты за плохие ответы журналистам

Эффективность деятельности госслужащих будет зависеть от качества ответов на запросы журналистов, сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Tengrinews.kz.

Абаев заявил, что качество и своевременность ответов на запросы журналистов будут привязаны к оценке эффективности деятельности и бонусно-балльной системе.

- То есть получается, если он не отвечает, у него рейтинг падает, он будет получать меньше заработную плату, бонусы. (...) У него будет специальный KPI (показатель достижения успеха - прим.), которому он должен будет соответствовать и работать. Руководитель будет смотреть, соответствует он KPI или нет, и может, в принципе, и уволить и взять другого. То есть мы к этому идем, это не происходит за одночасье. Поверьте мне, любой чиновник, он, прежде всего, настроен ответить журналистам. Потому что он понимает, что вопрос будет все время накапливаться. И мы идем к этому, открытое общество, - отметил Абаев в кулуарах после заседания в Мажилисе.

Кроме того, Абаев рассказал о "правиле золотого часа" при официальных комментариях для СМИ.

- В госорганах есть внутренняя регламентация - "правило золотого часа". То есть в течение часа резонансные экстренные случаи мы обязаны будем прокомментировать. Если это прозвучало в официальных сообщениях, мы обязаны будем не в три дня, а в два дня дать ответ. Наоборот, мы сокращаем время. (...) Мы вводим понятие "официальный представитель". Мы даем статус, будет человек, который персонально будет отвечать за связь со средствами массовой информации, - добавил он.