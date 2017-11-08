﻿ Начата реконструкция дороги Актобе - Атырау

Дорога обеспечит соединение от Актобе до Атырау и Мангистау с выходом на Астрахань и страны Центральной Азии и Персидского залива, передает "Диапазон" со ссылкой на облакимат.

В Актюбинской области объявили о начале ремонта дороги "Актобе – Атырау" протяженностью 500 км. Реконструкция включена в программу "Нурлы Жол".

После ремонта значительно сократится время пребывания в пути. Новыми рабочими местами будет обеспечено около 2-х тысяч человек, около 90 % из них будет местное население.

На реконструкцию привлекут средства займов Международных финансовых институтов, таких как, Азиатский банк развития и Исламский банк развития.

По участку "Актобе – Кандыагаш" протяженностью 156 км проводятся конкурсные процедуры и подписание соглашения о займе с Исламским банком развития на сумму 215,0 млн. долларов США. По участку "Кандыагаш – Макат" подписано соглашение о займе с Азиатским банком развития на сумму 240,3 млн. долларов США.

Ранее был построен участок «Западная Европа – Западный Китай» протяженностью 629 км.