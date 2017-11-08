﻿ 70 кг карася наловил запрещенными сетями шалкарец

6 ноября полицейские остановили "Дэу Матиз", за рулем был 34-летний житель Шалкарского района, передает "Диапазон" со ссылкой на ДВД области.
У него изъяли более 200 метров запрещенных рыболовных сетей, резиновую лодку и 70 кг карася.
Дело направили в административный суд.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.