﻿ 70 кг карася наловил запрещенными сетями шалкарец

6 ноября полицейские остановили "Дэу Матиз", за рулем был 34-летний житель Шалкарского района, передает "Диапазон" со ссылкой на ДВД области.

У него изъяли более 200 метров запрещенных рыболовных сетей, резиновую лодку и 70 кг карася.

Дело направили в административный суд.