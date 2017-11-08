﻿ От Народного банка до Жинишке. Где пройдут учения ЧС

В связи с небольшими изменениями в программе, движение в городе перекрыто не будет, передает "Диапазон".

В ДЧС сообщили о программе передвижения штаба во время учения "Қыс-2017" 10 ноября.

09.00-10.20 - Учебное место №1 Смотр отрядов экстренного реагирования города и области, смотр снегоочистительной техники на участке дороги по ул. М.Маметовой (территория Народного банка);

10.20-10.30 - Переезд на учебное место №2;

10.30-10.50 - Учебное место №2 "Ликвидация ЧС с участием воздушного транспорта" (Международный аэропорт г. Актобе);

10.50-11.10 - Переезд на учебное место №3;

11.10-11.30 - Учебное место №3 "Проведение аварийно-спасательных работ при ДТП и проведение поисково-спасательных работ" (трасса Самара-Шымкент);

11.30-11.35 - Переезд на учебное место №4;

11.35-11.55 - Учебное место №4 "Ликвидация утечки газа" (полигон рай.газа пос. Заречный);

11.55-12.15 - Переезд на учебное место №5;

12.15-12.40 - Учебное место №5 "Ликвидация аварии на железной дороге с разливом СДЯВ" (ст. Актобе - "Жинишке").