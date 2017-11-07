﻿ В Актобе пройдет чемпионат Казахстана по дзюдо

С 9 по 13 ноября в Актобе в спорт комплексе «Жекпе-жек» пройдет Чемпионат Казахстана среди женщин и мужчин. В чемпионате примут участие более 400 дзюдоистов со всех областей страны, передает "Диапазон" со ссылкой на облспорт.

По итогам чемпионата тренерский штаб пересмотрит состав национальной сборной на 2018 год.

10 ноября соревнования начнутся в 10:00

Церемония открытия – 17:00

Финальная часть – 17:30

11 ноября начало соревнований в 10:00

Финальная часть – 17:00

12 ноября начало в 10:00

Финальная часть – 17:00

13 ноября Кубок Республики Казахстан (командный)

Начало соревнований – 10:00

Финальная часть соревнования – 17:00