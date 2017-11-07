﻿ В Актобе из-за республиканских учений перекроют дороги

10 ноября в связи с проведением Республиканского командно-штабного учения "Қыс-2017" перекроют движение всех видов транспорта, передает "Диапазон" со ссылкой на автопарк.

Движение будет перекрыто с 7:00 до 12:00 по проспекту Абулхаир хана от ул. Г. Жубановой до ул. М. Оспанова.

В ДЧС сообщили, что руководит учением замминистра внутренних дел Республики Казахстан Ильин Ю.В.

Цель учения - повышение уровня готовности и способности к ликвидации ЧС в зимний период.