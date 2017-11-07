﻿ В области сменился глава государственного архитектурно-строительного контроля

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Руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля назначили Нурлана Иманалина, передает "Диапазон" со ссылкой на облакимат.
Иманалин Нурлан Жумашевич родился в 1966 году в Актобе. Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер путей сообщения – строитель.
Работал в Актобе монтером железной дороги, инженером по механизации путевых работ, старшим референтом Актюбинской городской администрации, а также на руководящих должностях в государственных, коммунальных и коммерческих организациях.
С января 2017 года занимал должность заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области
Ранее сменились аким Алгинского района и руководитель управления образования Актюбинской области.
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