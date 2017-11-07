﻿ В области сменился глава государственного архитектурно-строительного контроля

Фото 24.kz

Руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля назначили Нурлана Иманалина, передает "Диапазон" со ссылкой на облакимат.

Иманалин Нурлан Жумашевич родился в 1966 году в Актобе. Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер путей сообщения – строитель.

Работал в Актобе монтером железной дороги, инженером по механизации путевых работ, старшим референтом Актюбинской городской администрации, а также на руководящих должностях в государственных, коммунальных и коммерческих организациях.

С января 2017 года занимал должность заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Ранее сменились аким Алгинского района и руководитель управления образования Актюбинской области.