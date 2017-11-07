﻿ Как казахстанцы отдохнут в декабре

В декабре в Казахстане ежегодно отмечается два праздника - День Первого Президента и День независимости. Это значит, что казахстанцев ждёт три дополнительных выходных, передаёт МИА «Казинформ».

1 декабря - День Первого Президента - выпадает в этом году на пятницу, поэтому казахстанцы отдохнут три дня подряд - с 1 по 3 декабря. Условие действует для пятидневной рабочей недели, для шестидневной рабочей недели 2 декабря является рабочим днем.

День независимости, отмечаемый в текущем году в 26-й раз, празднуется 16 и 17 декабря - это суббота и воскресенье.

Согласно закону о праздниках в Казахстане, при совпадении выходного и праздничного дней, выходным днем является следующий после праздничного рабочий день. Таким образом, казахстанцы отдохнут четыре дня подряд - с 16 по 19 декабря включительно.