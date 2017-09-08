﻿ После строительства "Абу-Даби Плаза" две тысячи казахстанцев получат новые рабочие места

После строительства "Абу-Даби Плаза" две тысячи казахстанцев получат новые рабочие места

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После строительства "Абу-Даби Плаза" две тысячи казахстанцев получат новые рабочие места

Сообщается, что в реализации проекта "Абу-Даби Плаза" приняли участие более 17 тысяч казахстанцев, из которых 9,5 тысяч высококвалифицированных работников - инженеры, операторы башенных кранов, специалисты по технике безопасности, сообщает sputniknews.kz.

Руководство компании "Arabtec Holding PJSC" рассказало, что после завершения строительства "Абу-Даби Плаза" будет создано две тысячи новых постоянных рабочих мест для граждан Казахстана. Также будут разработаны специальные программы по подготовке местных кадров. В дальнейшем они смогут получить работу по обслуживанию объектов "Абу-Даби Плаза".

Ранее сообщалось, что с начала года было выдано 2 тысячи 309 разрешений на работы по строительству комплекса "Абу-Даби Плаза". Всего по 11 компаниям (иностранным подрядчикам) работают 4 тысячи 861 иностранный специалист (часть из них работают по разрешениям, по которым еще не закончился срок действия) и 3 тысячи 692 казахстанца.

Количество работников из Индии составляет 3 тысячи 732 человека (76,7%), из Турции - 160 человек (3,3%), из Египта - 156 человек (3,2%), из Филиппин - 143 человека (2,9%), из Иордании - 117 человек (2,4%) и остальные - граждане других стран.

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