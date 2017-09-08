﻿ Актюбинцев зовут на субботник

Актюбинцев зовут на субботник

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Актюбинцев зовут на субботник

9 сентября начинаются субботники, которые продлятся до 9 ноября, сообщает "Диапазон" со ссылкой на городской акимат.

Актюбинцев призывают очистить город и территории сельских округов от мусора, ликвидировать стихийные свалки, привести в порядок территории, принадлежащие предприятиям, организациям и объектам предпринимательства, привести в порядок дворовые и придомовые территории жилых массивов многоэтажной и индивидуальной застройки, побелить деревья и бордюры, покрасить заборное ограждение и скамейки и ежедневно поддерживать порядок на своей территории.

В субботниках примут участие работники предприятий и организаций всех форм собственности. Помимо этого, к ним привлекут учащихся школ и колледжей, а также студентов вузов.

Отмечается, что в период двухмесячника прием твердо-бытовых отходов на городской свалочный полигон будет производиться без оплаты.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя Legolas
Legolas

Суббо́тник (воскре́сник) — сознательный организованный бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время, в выходные (откуда и происходит название).

В России в ранние годы Советской власти субботники как порождение революционного энтузиазма масс были действительно добровольными, и участвовали в них в основном коммунисты (комсомольцы) и так называемые «сочувствующие».

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08.09.2017, 11:17
фото пользователя Legolas
Legolas
Впоследствии, однако, с уменьшением энтузиазма населения, субботники (обычно приуроченные к праздничным датам) стали привычной, характерной чертой социалистического образа жизни. Руководство предприятий зачастую использовало добровольный труд своих работников в интересах их предприятия, экономя на заработной плате. Субботники рассматривались как одно из средств коммунистического воспитания масс. В комсомольских и партийных организациях участие в субботниках становилось мерилом общественной активности человека, а к немногочисленным уклонившимся могли применяться меры общественного порицания или даже административного воздействия. (Википедия)
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08.09.2017, 11:17
фото пользователя Legolas
Legolas
От всего же Советского отказались вроде бы...?
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08.09.2017, 11:19
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