﻿ Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Аким, учитель и рабочий погибли в огне

Они спасали степь от пожара.

Президент разрешил поднимать тарифы

Мы живём не при коммунизме, сказал он. Но уточнил – нужно учитывать доходы людей.

«Иванушка» в шоке

Хозяин гостиницы – депутат облмаслихата. Там диваны в стразах и шикарные люстры, но не работают холодильник, телефон и телевизор.

В моей смерти прошу винить следователя

Такую надпись вырезал на теле голодающий в СИЗО.

Бизнесмен построил 2-этажную юрту для пастуха

Свет и отопление в юрте от солнечных батарей, есть душ и уборная.

67 первоклашек поздравили читатели «Диапазона»

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