﻿ Столичный дворник дядя Саша украшает асфальт рисунками и священными текстами

Дворник прославился на весь город еще зимой прошлого года. Тогда мужчина при помощи лопаты рисовал на снегу сердечки. В теплые летние дни свой инструмент он заменил кистью и краской, пишет sputniknews.kz.

Жителей и гостей столицы удивили подписи к ставшим привычными творениям местного дворника - дяди Саши.

На тротуарах Астаны, в районе проспекта Абылай хана, появились нарисованные надписи из священных текстов.