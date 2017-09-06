﻿ Столичный дворник дядя Саша украшает асфальт рисунками и священными текстами

Дворник прославился на весь город еще зимой прошлого года. Тогда мужчина при помощи лопаты рисовал на снегу сердечки. В теплые летние дни свой инструмент он заменил кистью и краской, пишет sputniknews.kz.
Жителей и гостей столицы удивили подписи к ставшим привычными творениям местного дворника - дяди Саши.
На тротуарах Астаны, в районе проспекта Абылай хана, появились нарисованные надписи из священных текстов.
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