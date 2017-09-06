﻿ 20 пьяных водителей задержали актюбинские полицейские

20 пьяных водителей задержали актюбинские полицейские

Автор:
20 пьяных водителей задержали актюбинские полицейские

С 5 по 10 сентября в Актюбинской области проводится профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Цель мероприятия - выявить «грубые» нарушения ПДД, сообщает «Диапазон».

За первый день актюбинцы около 400 раз нарушили ПДД, из них, 22 случая управления автомобилем в нетрезвом состоянии и 98 превышений скорости.

Также полиция выявила 21 факт управления транспортным средством лишенными права управления.

Кроме того, возбуждены 2 уголовных дела за управление автомобилем в состоянии опьянения ранее лишенными права управления.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
06.09.2017, 15:53
  
В Актобе раскрыли убийство таксиста
06.09.2017, 09:49
  
Бесплатно матч посетят болельщики ФК "Актобе" в белом 1
05.09.2017, 15:00
  
В Актобе закрыто дело об изъятии органов без согласия родных 2
05.09.2017, 09:40
  
О "лучшем отеле" в Актобе рассказал солист "Иванушки International" 8
04.09.2017, 17:05
  
В Актобе открылся колледж олимпийского резерва
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя taxsist2
taxsist2
список алкашей за рулем? что за тупицы... выпил сцуко,едь на такси,что за жмотье.. лишать пожизненно и все.
Ответить
06.09.2017, 17:44
Последние новости раздела
Столичный дворник дядя Саша украшает асфальт рисунками и священными текстами 1
2 человека погибли в степном пожаре в Актюбинской области 1
В Актобе раскрыли убийство таксиста
Главный педагог Актюбинской области уволилась с работы
Просроченную продуктовую корзину получила труженица тыла от "Нур Отан" 2
Бесплатно матч посетят болельщики ФК "Актобе" в белом 1
Суд разрешил китаянке, ранее выдворенной из Казахстана, вернуться к мужу 1
Туркменистан приостановил безвизовый въезд для Казахстанцев
В Актобе закрыто дело об изъятии органов без согласия родных 2
Указывать возрастные ограничения на книгах и журналах предложили в Казахстане 1