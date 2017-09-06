﻿ 2 человека погибли в степном пожаре в Актюбинской области

4 сентября в 18 км от пос. Сулукуль Айтекебийского района под огнем остались 3 человека, передает "Диапазон".
Во время тушения, на месте пожара обнаружили труп 41-летнего жителя Айтекебийского района. Также в центральную больницу с различными ожогами доставили еще двоих жителей. Из них 39-летний мужчина скончался в больнице.
Начато досудебное расследование по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
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