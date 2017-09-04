﻿ В Актобе открылся колледж олимпийского резерва

Выпускники школы-интерната им. Есет-батыра смогут продолжить свое обучение в колледже и освоить профессию преподавателя-тренера, сообщает "Диапазон".
Сегодня в областном центре на базе школы-интерната им. Есет-батыра состоялось открытие специализированного колледжа.
В новом учебном году местные власти приняли все меры для того чтобы одарённые дети могли заниматься спортом профессионально.
В торжественном открытии принял участие заместитель акима области Ербол Нургалиев.
"В области введены в эксплуатацию 8 школ и 3 колледжа. В их числе колледж, который позволит улучшить работу по развитию спорта. Мы уверены, что это учебное заведение станет одним из самых престижных во всем Западном регионе", - отметил Ербол Нургалиев.
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