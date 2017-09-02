﻿ В Алге строится памятник Есет батыра

В Алге строится памятник Есет батыра

Автор:
В Алге строится памятник Есет батыра

Спонсором строительства стал актюбинский предприниматель, выделивший 32 млн. тенге, передает "Диапазон".

1 сентября аким Актюбинской области побывал в Алгинском районе, где ознакомился с ходом строительства монумента Есет батыра.

Высота монумента составит 11,5 метров, работы планируется завершить к середине сентября.

Новый памятник станет частью мемориального комплекса им.Есет Батыра. Сейчас комплекс включает в себя мавзолей, музей и ряд зданий для обслуживания посетителей. Аким области проверил состояние мемориала и прилегающей территории, а также ход ремонта подъездной автодороги.

Глава региона подчеркнул, что строительство монумента Есет батыра необходимо завершить до 10 октября, поскольку осенью планируется отметить 350-летний юбилей казахского полководца.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.08.2017, 10:23
  
В Актобе скорая помощь будет приезжать на вызов в порядке срочности
20.08.2017, 12:42
  
Какой будет погода в Актюбинской области 20 августа
07.03.2017, 11:06
  
Если каждый перед своей дверью будет ставить символику, что тогда? - Бердыбек Сапарбаев, аким области – Ерболу Байжаркинову, владельцу «Нурдаулета» о монументе Независимости 20
19.02.2017, 16:50
  
Браконьеры убили 19 сайгаков в Актюбинской области
15.02.2017, 14:15
  
​Двое жителей Актюбинской области искали лошадей и остались в степи
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В классе юных полицейских будут обучаться алматинские школьники
В Казахстане начинается осенний призыв в армию 1
С Днем знаний казахстанцев поздравил министр образования
Геннадий Головкин снова станет отцом
Казахстанка с тремя детьми спасена из Ирака и доставлена в Грозный
8 новых школ примут учеников в Актюбинской области 2
В Актобе сборная Казахстана на последних секундах спаслась от проигрыша в отборе на Евро
Сапарбаев поздравил актюбинцев с праздником
Жителей общежития в Хромтау обещали пока не выселить
Посол США поздравил казахстанцев с Курбан айтом на казахском языке 1