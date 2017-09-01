﻿ Сапарбаев поздравил актюбинцев с праздником

Сапарбаев поздравил актюбинцев с праздником

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Сапарбаев поздравил актюбинцев с праздником

1 сентября, в Актобе аким области Бердыбек Сапарбаев принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию Курбан Айт и поздравил актюбинцев.

В поздравительной речи, обращенной к верующим, аким области подчеркнул, что ислам – это религия единства и согласия.

- Ислам - это религия, которая призывает общество к объединению. Истинный мусульманин всегда должен творить добро, не причинять вреда и зла ближнему, не приносить ущерб никому. Намерения верующего всегда должны быть чистыми, направленными на созидание. Каждый верующий должен способствовать единству народа и укреплению межконфессионального согласия. От имени главы государства и руководства области поздравляю всех с великим праздником Курбан Айт! Пусть исполнятся все ваши благие пожелания, - сказал Бердыбек Сапарбаев.

В мечети Нурдаулет аким области встретился с членами Общественного совета при мечетях города. Сапарбаев призвал ветеранов принять активное участие в деле культурного и морально-нравственного воспитания молодежи, сохранения национальных традиций и обрядов, уважения к старшему поколению.

В центральной городской мечети глава региона вручил школьные наборы детям из числа малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В рамках акции «Дорога в школу» помощь была оказана 110 семьям.

Также ознакомился с работой Центра религиозного просвещения женщин Актобе.

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