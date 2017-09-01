﻿ Сегодня мусульмане Казахстана празднуют Курбан айт

В мечетях страны проходят праздничные богослужения, а в специально отведенных местах для забоя скота проводятся обряды жертвоприношения.

Мусульмане Казахстана, как и верующие в других странах сегодня отмечают Курбан айт. В 2017 году праздник жертвоприношения выпал на 1-3 сентября. В стране выходной по случая первого дня религиозного праздника, передает Zakon.kz.

Сегодня все мусульмане отправляются в мечеть, чтобы вместе совершить особую праздничную молитву - Айт намаз, по окончании которой нужно остаться на праздничную проповедь (хутбу) - это является сунной.

Как совершается праздничный намаз



Намаз ‘ид читается так же, как и другие намазы, с небольшой разницей в том, что в ‘ид намазе произносится на шесть такбиров больше:

В первом ракате, после произнесения первого такбира и дуа “сана”, произносятся еще три такбира. Во втором ракате, после чтения Корана, перед тем, как совершить поясной поклон, произносятся ещё три такбира, а затем еще один такбир для поясного поклона.

Итого, в каждом ракате, в положении кыяма, в общей сложности произносится 8 такбиров.

После праздничного намаза все мусульмане поздравляют друг друга пожеланием: «Ид Мубарак!» - «Благословенного праздника!»

Омовение и наряды

Мусульманам в этот день желательно совершить омовение, а мужчинам сделать так, чтобы от их тела исходили приятные ароматы. Желательно также одеться в лучшие наряды.