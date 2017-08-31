﻿ В Актобе откроется первый центр ядерной медицины

Завершение строительства, общей стоимостью 5,7 миллиардов тенге, запланировано на сентябрь 2018 года.

Аналог центра имеется лишь в Астане, он позволит диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях при отсутствии первых клинических проявлений, передает "Диапазон" со ссылкой на областной акимат.

Услуги центра будут доступны не только актюбинцам, но и пациентам из других областей, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Согласно проекту, общая площадь Центра ядерной медицины составит более тысячи квадратных метров.

Центр будет состоять из двух блоков. Первый блок - производство радиофармацевтических препаратов, которые помогают определить очаг заболевания. Второй блок - это диагностическое отделение, оснащенное высокотехнологичным оборудованием. Совмещение этих блоков в одном учреждении позволит работать для большего потока пациентов.

30 августа в Актобе состоялась церемония закладки капсулы в фундамент будущего здания.