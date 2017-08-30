﻿ ​Число жертв шторма "Харви" достигло 30 человек в США

​Число жертв шторма "Харви" достигло 30 человек в США

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​Число жертв шторма "Харви" достигло 30 человек в США

Официально власти не называют точное число погибших.

Число жертв обрушившегося на Техас тропического шторма "Харви" достигло 30 человек, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Издание ссылается на информацию, полученную им от представителей местных властей. Данные, публикуемые другими американскими СМИ на этот счет, разнятся, однако большинство из них называют цифры, превышающие 10 человек. Официально власти затрудняются назвать точное число погибших в результате удара стихии.

Шторм "Харви" стал самым мощным в США за последние 12 лет.

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