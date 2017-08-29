﻿ Более 450 молодых специалистов переедут в села Актюбинской области

С 2009 по 2017 годы по программе "С дипломом в село" в сельские населенные пункты переехали 4635 специалистов, из них 3486 человек получили подъемное пособие, 1149 человек – бюджетные кредиты на приобретение жилья. Выделено 3,2 млрд. тенге социальной поддержки, передает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В этом году в область планируется привлечь 452 специалиста. На эти цели предусмотрено 486 млн. тенге, из них 357 млн. тенге – кредиты на приобретение жилья, 55 млн. – подъемное пособие. На сегодня план исполнен на 69%.

Однако, не все районы области активно принимают участие в программе. 53% всех участников – Мартукский, Айтекебийский, Темирский, Уилский и Хобдинский районы. Меньше всего специалистов по программе из Шалкарского и Хромтауского районов.

Также мало специалистов в сфере АПК, культуры, спорта и социального обеспечения. К примеру, за 8 лет в сферу образования привлечено 81% всех участников программы, в сферу здравоохранения -13,3%, тогда как в АПК – 2,5%, культуру -1,9%, спорт – 1%, соцобеспечение - 0,3%.

Около 50% специалистов, направленных в районы, приобретают жилье в районных центрах, при этом обеспеченность кадрами в сельских населенных пунктах остается низкой.