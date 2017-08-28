﻿ 5,5 млн тенге перечислили детям-сиротам полицейские Актобе

Каждый сотрудник ДВД перечислил однодневную зарплату в фонды детских домов и центра реабилитации.

Поддерживая республиканскую акцию «Дорога в школу», все сотрудники ДВД Актюбинской области перечислили однодневную заработную плату детям-сиротам, чтобы они в новой школьной форме и с новыми учебниками сели в этом году за парты вместе со своими сверстниками, сообщает «Диапазон» со ссылкой на пресс-службу департамента.

Всего полицейскими собрано и перечислено детям-сиротам 5,5 миллионов тенге: по 2 миллиона – Алгинскому и Яйсанскому детским домам, и 1,5 миллиона – Центру адаптации и реабилитации несовершеннолетних.

Актюбинские полицейские желают всем детям успешного учебного года и уверены, что завтра они станут достойной сменой сегодняшнего поколения казахстанцев.