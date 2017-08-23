﻿ Мать найденной в Астане Миланы могут лишить родительских прав

По словам старшего помощника прокурора области по надзору за применением законов о несовершеннолетних Ержана Дюсекенова, отец не знал, где находится дочь.

«Ребенок проживал с мамой. Естественно, в отношении матери будет принят ряд мероприятий, в том числе административного характера. Кроме того, будет поставлен вопрос о лишении родительских прав такой матери, которая бросила трехлетнего ребенка на улице. В отношении отца мер предпринимать не будут, так как он не проживал с ребенком», - пояснил Ержан Дюсекенов.

Напомним, речь идет о трехлетней Милане, которую обнаружил полицейский на улице Астаны. Столичная полиция искала родственников девочки неделю, после чего выяснилось, что ее родители жители Павлодарской области. По последним данным, найти удалось только отца ребенка, который не видел дочь больше года. Больше того, упоминания о нем в качестве отца в документах Миланы нет. Несмотря на это, мужчина намерен добиваться прав на дочь.