﻿ Мекку смогут посетить 2,5 тысячи казахстанцев

Мекку смогут посетить 2,5 тысячи казахстанцев

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Мекку смогут посетить 2,5 тысячи казахстанцев

В Саудовскую Аравию прибыла первая группа паломников.

22 августа в Королевство Саудовская Аравия прибыли 290 человек по маршруту Алматы- Медина. Всего по квоте, выделенной Правительством КСА, святые места в этом году могут посетить 2,5 тысячи казахстанцев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В настоящее время Консульство Республики Казахстан в г. Джидде совместно с Хадж-миссией занимается вопросами приема казахстанских паломников, обеспечения их безопасности в период пребывания в Королевстве, а также своевременного возвращения на родину.

Во время сезона хаджа сотрудники Консульства проводят разъяснительную работу среди паломников по вопросам соблюдения законодательства страны пребывания, санитарно-гигиенических норм во избежание различных инфекционных заболеваний (грипп, менингит), уважительного отношения к местным традициям и обычаям и др. Предусмотрено оказание консульского содействия в случае необходимости.

В свою очередь, Духовное управление мусульман Казахстана с привлечением казахстанских туристических компаний продолжает заниматься отправкой паломников в хадж, оказанием необходимых услуг. В центральных штабах в городах Мекка и Медина функционируют стационарные пункты, в которых паломникам круглосуточно будут оказывать первую медицинскую помощь казахстанские врачи.

В этом году сезон большого паломничества приходится на период с 31 августа по 4 сентября.

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