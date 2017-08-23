﻿ В Актюбинской области пройдет патриотический форум

В Актюбинской области пройдет патриотический форум

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В Актюбинской области пройдет патриотический форум

На сегодня свое участие подтвердили 218 человек из 15 стран мира.

Мероприятие пройдет в конце сентября в рамках проекта «Туған жер», сообщает "Диапазон" со ссылкой на информцентр «Актобе акпарат».

"Главная цель форума - формирование патриотизма и любви к малой родине, вовлечение уроженцев Актюбинской области, добившихся определенных успехов в развитии родного края. В целом, сформирован список известных земляков, составлена база данных на 321 человека с полными анкетными данными. На сегодня свое участие подтвердили 218 человек из 15 стран мира. В их числе государственные деятели, крупные предприниматели, деятели культуры и искусства, известные спортсмены, которые проживают не только в Казахстане, но и за рубежом", - сообщила Сания Калдыгулова.

Участники форума представят достижения области и крупные проекты, пройдут культурно-массовые мероприятия, мастер-классы, семинары-тренинги, благотворительные концерты, будут презентованы энциклопедия и документальный фильм, посвященные Актюбинской области, запущен специальный интернет-ресурс для земляков - zherlester.akt.kz.

Также планируется открытие новых социально – культурных объектов, в числе которых Дворец молодежи, Академия творчества, Дворец единоборств и др.

"По итогам первого полугодия благодаря акции известные выходцы из нашей области реализовали 338 социальных проектов на сумму более 1 млрд. тенге. Это строительство, реконструкция, благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог. Решаются и другие не менее важные проблемы населения", - отметила Сания Калдыгулова.

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