﻿ Карагандинку осудили за оскорбление собеседницы по смс

В областном суде Карагандинской области рассмотрено дело в отношении подсудимой, которая в ходе смс-переписки оскорбила знакомую, передает ИА «NewTimes.kz».

Сообщается, что подсудимая со своего сотового телефона умышленно обругала потерпевшую, за что та подала в суд, заявляя об оскорблении чести и достоинства. Также потерпевшая попросила взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 100 тыс тенге.

«Приговором Осакаровского районного суда девушка признана виновной в совершении преступления, и ей с учетом смягчающих вину обстоятельств, таких как частичное признание вины, наличие на иждивении малолетнего ребенка, назначено наказание в виде привлечения её к общественным работам на срок 60 часов и взыскания 15 тыс тенге», - сообщили в суде.