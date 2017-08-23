﻿ Жившая из-за ошибки 14 лет в детдоме девочка переехала к родителям

Родители подростка грозят медикам судом, а акушеры утверждают, что мать ребенка знала о том, что малышка выжила.

Девочка, которая из-за ошибки 14 лет провела в детских домах, вернулась к родителям, считавшим, что их дочь умерла при родах, передает телеканал "КТК".

Родители подростка грозят медикам судом, а акушеры утверждают, что мать ребенка знала о том, что малышка выжила.

14-летняя Бахыт родилась семимесячной в роддоме Кокшетау, вес девочки составлял всего 950 граммов.

По словам ее матери, роды были тяжелые, когда она очнулась, ей якобы заявили, что ребенок умер.

"В выписке ничего не написано. Я не знаю, какая выписка была. Я ничего не подписывала, отказную не писала, о смерти ребенка мне тоже ничего не давали", - рассказала Толкын Бейсенова.

Бахыт стала четвертым ребенком в семье Бейсеновых.

Сама девочка поделилась, что не догадывалась, что у нее есть семья.

"Я не знала, что у меня есть папа, мама, сестренки младшие, братишка вот родился", - сказала Бахыт Габдуллина.

Неожиданное счастье в семье омрачает только один вопрос: зачем медики сообщили о смерти ребенка. Недоношенную малышку сразу же определили в инкубатор, а после выздоровления – в детский дом. Теперь мать девочки намерена подать на медиков в суд.

"Кто-то должен ответить за жизнь моей дочери, за 14 лет, которые она прожила без родителей, без матери", - отмечает женщина.

В свою очередь, медики подняли документы 14-летней давности. Толкын действительно рожала у них, а врач по фамилии Кучумова навещала роженицу дома. Молодая мать, по данным медиков, прекрасно знала, что ее недоношенная дочь жива.

"На сегодня, согласно объяснительной Кучумовой, она подтверждает, что вопрос был задан о ребенке, на который она ответила: "Да, ребенок живой", - прокомментировала заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Бибигуль Иманкулова.