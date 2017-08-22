﻿ Уголовные дела в Казахстане перейдут в электронный формат

Уголовные дела в Казахстане перейдут в электронный формат

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Уголовные дела в Казахстане перейдут в электронный формат

Формат электронного уголовного дела повысит раскрываемость преступлений и избавит от ненужной волокиты.

Дело, которое расследуется на бумаге, можно потерять, сфальсифицировать или вовсе уничтожить. Ежегодно расследуется свыше 500 тысяч дел. Зачастую никто не узнаёт. В связи с этим Комитет правовой статистики разработал программу «Е-уголовное дело», сообщает Zakon.kz.

"Для проверки заявлений дела из регионов ждём 2-3 недели. Ещё 20 дней уходит на их возврат. Таким образом "путешествуют" сотни тысяч дел. Перенос дел в е-формат – один из первых шагов в данном направлении", - сообщили в ведомстве.

В странах, уделяющих особое внимание этой проблеме, и преступлений меньше, и высокий уровень их раскрываемости. Во многих странах международной экономической организации уголовные дела ведутся не на бумаге, а в электронным виде.

Комитет правовой статистики разработал программу "Е-уголовное дело". Из бюджета на эти цели дополнительных средств не потребовалось. Он охватывает все стадии: от регистрации преступления, его расследования и до исполнения приговора.

С введением электронного уголовного дела не будет фальсификаций, ненужной бумажной волокиты. Дела будут расследоваться ещё быстрее и в программе будет около 100 шаблонов процессуальных документов.

Одним из важных преимуществ является то, что потерпевший, обвиняемый, а также адвокат смогут в любое время в онлайн-режиме посмотреть, как расследуется дело.

Пилотный проект начали по всем правоохранительным органам в ряде областей.

В Генпрокуратуре РК заявили, что готовы перевести весь уголовный процесс в электронный формат с 1 июля 2018 года.

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