﻿ Назарбаев призывает казахстанцев отдыхать на родине

Назарбаев призывает казахстанцев отдыхать на родине

Автор:
Назарбаев призывает казахстанцев отдыхать на родине

Назарбаев, находясь в Бурабае, рассказал, что не хочет ездить отдыхать за рубеж. Президент также отметил что в Казахстане, как и в других странах мира, есть свои священные места и великолепная природа,сообщает zakon.kz.

"Я видел много красивых мест на свете, но хочу сказать будущим поколениям и современникам - сейчас я никуда не хочу ездить на отдых. Сейчас мы находимся в Бурабае. Такого великолепного места я больше нигде не видел. Первозданная природа! Есть и озеро, и горы, и вода. Такая же природа в Восточном Казахстане, предгорьях Алатау", - ранее сказал Назарбаев в интервью телеканалу "Хабар".

"Это места, о которых вы сами знаете, это место, где вы живете, места, известные всему миру. На ум сразу приходят мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, Арыстан-баба, Отырар, Мангистау в Западном Казахстане, историческая ставка ханов "Алтын Орда" на берегу Жайыка (Урала - ред.), Улытау, Берель, Золотой человек на юге", - продолжил он.

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