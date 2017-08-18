﻿ ​Небольшой дождь обещают синоптики в Актобе

​Небольшой дождь обещают синоптики в Актобе

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​Небольшой дождь обещают синоптики в Актобе

В Актобе ясно, днем +25..28°, ночью +14..18°. Вечером возможен небольшой дождь, передает "Диапазон".

По данным РГП "Казгидромет", большая часть территории Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, на севере и восточной части республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, возможен град, в ночные и утренние часы ожидается туман.

В Акмолинской, Карагандинской областях ожидается местами гроза, возможен град, ночью и утром- туман, днем -усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ночью- туман, днем -гроза, возможен град.

В Павлодарской области местами –гроза, ветер 15-20 м/с, ночью местами туман. Восточно-Казахстанской области местами гроза, ночью туман, днем ветер 15-20 м/с, возможен град.

В Костанайской области ночью местами туман. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, ночью Алматинской, днем Кызылординской областях местами усилится ветер до 15-20 м/с, в Алматинской области с грозой.

В Атырауской, на большей части Алматинской, Западно-Казахстанской, местами Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области местами сохраняется сильная жара.

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