﻿ Актюбинцам рассказали о ВИЧ-инфекции

Актюбинцам рассказали о ВИЧ-инфекции

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Актюбинцам рассказали о ВИЧ-инфекции

С 11 по 15 августа в четырех крупных торговых центрах Актобе специалисты Центра СПИД провели акцию "Сдай тест на ВИЧ!". Актюбинцам рассказывали о инфекции, призывали к здоровому образу жизни и предлагали добровольно обследоваться на ВИЧ, сообщает "Диапазон".

Таким образом, специалистам удалось охватить около 450 жителей и гостей города Актобе, большинство из которых - молодежь. Каждый из них получил от сотрудников центра ответы на вопросы по проблеме ВИЧ/СПИД и информационно -образовательные материалы. Разъяснялись показания к обследованию на ВИЧ, куда обращаться для сдачи анализа, можно ли сдать тест бесплатно и анонимно.

Отметим, что ежегодно каждый десятый житель области сдает тест на ВИЧ, за 7 месяцев 2017 года число обследований возросло на 9%. Необходимо помнить, что по внешнему виду невозможно определить, инфицирован человек, или нет. Для того, чтобы узнать свой ВИЧ-статус, необходимо сдать кровь на ВИЧ. Сделать это бесплатно можно в поликлинике по месту жительства. В Центре СПИД действует дружественный кабинет для молодежи и уязвимых групп населения, где можно анонимно и бесплатно обследоваться на ВИЧ экспресс-методом (результат готов в течение 20 минут).

Большинство из заразившихся ВИЧ - инфекцией - молодежь. 80% заразились половым путем, остальные - при употреблении наркотиков.

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