﻿ В Алматы рабочие забетонировали деревья

Столь странное действие рабочих на пересечении улиц Карасай батыра и Кожамкулова зафиксировал очевидец, сообщает Tengrinews.kz.

В Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования прокомментировали инцидент. Виновных наказали.

- Мастера оштрафовали на 15 МРП за то, что залили деревья бетоном. Они переделали все, - прокомментировали в управлении.