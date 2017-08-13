﻿ Картины из рыб создает художник Иртышского района

Картины из рыб создает художник Иртышского района

Автор:
Картины из рыб создает художник Иртышского района

Житель Иртышского района по имени Канагат своими руками изготавливает необычные картины- инсталляции из своих рыболовных трофеев. Свои работы он показал на фестивале Ұлы Дала, передает Pavon.kz.

"С чужими трофеями я не работаю. С рыбы снимается шкура, обрабатывается химикатами, потом делается макет, собирается картина. Далее все оформляю флорой, нахожу подходящие коряги. Изделия покрываю лаком," - пояснил художник.

По его словам идея пришла к нему в 2010 году, когда он стал заниматься охотой и рыбалкой. Для своих рыбных картин мужчина использовал только тех рыб, которые ловил сам - щук и окуней.

Самая большая щука, которая использовалась для картины потянул на пять килограмм. В целом свои картины художник раздаривает друзьям, но находятся и сторонние покупатели.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
09.08.2017, 21:17
  
Актюбинец становится звездой в Европе
09.08.2017, 19:02
  
Мартучане приглашают на праздник и ярмарку
09.08.2017, 17:09
  
Как в 80 лет наслаждаться жизнью
02.08.2017, 19:46
  
Скверы. «Made in Aktobe» и фонари в виде тенге и евро 4
02.08.2017, 18:38
  
В Актобе показывают спектакли для самых маленьких
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Возмущенная абитуриентка обратилась к министру образования и науки Казахстана
Жителям дач в Актобе предлагают переселиться в сёла 11
Дебют Томасова помог "Астане" разгромить "Актобе" (фото, видео) 2
Горячая линия по разъяснению результатов ЕНТ действует в РК
​Полицейский из Актобе стал лучшим полиглотом области
Рынок недвижимости Атырау сохраняет ценовую стабильность
​В Актобе устанавливают отцовство по волосам и ногтям ребенка
Казгидромет предупреждает о шторме в двух областях Казахстана
Сельчане Западно-Казахстанской области терпят убытки из-за неизвестной инфекции у скота
Почти 100 человек скончались, не дождавшись скорой в Шымкенте 1