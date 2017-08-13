﻿ Картины из рыб создает художник Иртышского района

Житель Иртышского района по имени Канагат своими руками изготавливает необычные картины- инсталляции из своих рыболовных трофеев. Свои работы он показал на фестивале Ұлы Дала, передает Pavon.kz.

"С чужими трофеями я не работаю. С рыбы снимается шкура, обрабатывается химикатами, потом делается макет, собирается картина. Далее все оформляю флорой, нахожу подходящие коряги. Изделия покрываю лаком," - пояснил художник.



По его словам идея пришла к нему в 2010 году, когда он стал заниматься охотой и рыбалкой. Для своих рыбных картин мужчина использовал только тех рыб, которые ловил сам - щук и окуней.



Самая большая щука, которая использовалась для картины потянул на пять килограмм. В целом свои картины художник раздаривает друзьям, но находятся и сторонние покупатели.