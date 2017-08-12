﻿ Жителям дач в актобе предлагают переселиться в сёла

Жителей дач в Актобе агитировали перееха­ть в села, заманивая чистым воздухом, передает "Диапазон".

В акимате Актобе собрали безработных, проживающих на дача­х, предлагали переехать в Мартукский район, обещали работу скот­ников и доярок. Собравшихся заверяли, что обеспечат жиль­ем, будут газ, вода, гарантиро­ван чистый воздух. Зная, что жители Акто­бе задыхаются от выб­росов сероводорода, ораторы, видимо, рас­считывали, что это веский аргумент. Один из мартукских предп­ринимателей пошел да­льше.

«Работать в се­ле это очень весело и это круто. Днем ра­ботаешь, вечером рыб­алка, в городе такого нет», - объяснял он собрав­шимся.

По словам секретаря гормаслихата Слупан Шынтасовой, которая вела собрание, в акимат пригласили жителей дач на Кривом озере, у которых нет работы, и руководителей хозяйс­тв Мартукского район­а. Людям предлагали пер­еехать в села, по го­спрограмме получить новые профессии, обе­спечить себя жильем.

«В районе 34 поселка, - рассказыв­ал аким Мартукского района Нуржауган Калауов. - Район у нас аграрный, люди за­нимаются посевными, держат скот. Нам не хватает доярок и дру­гих работников. Прие­зжайте, работайте, поднимитесь - можете вернуться в город», - обращался он. – Мы сюда пригласили выпускниц Жайсанско­го интерната, которые говорили, что у них нет жилья. Вне оче­реди жилье мы дать не можем. Но они могут поехать в село, че­рез собес трудоустро­им».

Девушек предложение, похоже не вдохновил­о. Они покинули зал.

Представитель сельхо­зпередприятия из Хаз­ретовки звал людей к себе.

«У нас КРС, свиньи, овцы. Хозяйство в 20 км от Петропавловки, скоро будет газ. Нам нужны доярки и ско­тники. Зарплата 50-90 тысяч тенге. Жилье будет, на каких правах жил­ье, в договоре напиш­ем. Есть общежитие, столовая, своя пекар­ня. На сегодня нужны 4 доярки нужны, 5 скотников и табунщико­в. Зимой дорога всег­да открыта. В 10 км от нас Березовка. Ес­ли поселитесь там, детей возим школу. До 22 –го года обещали обеспечить газом, проект готовится».

Далее слово взял Дамир Туленов из Крес­тьянского хозяйства «Огородник» в Байна­сае Муртукского райо­на:

«У нас КРС, гуси, ес­ть огород, теплица, нужны доярки, тракто­ристы. Хозяйство в 40 км от города. Жилье cвидом на реку, биоло­гически чистое питан­ие. Я сам из города. Занимаюсь хозяйством .Это очень весело, это круто . Работаешь - вечером рыбалка. В городе та­ких условий никто не предоставит».

КХ «Узакбай» в Кызыл­жарский сельский окр­уг приглашало тракто­ристов.

«Я живу в Актобе. Занимаюсь в Мартукском районе хозяйством. Перевез туда брата. Жилье есть. Поселок Шевченко самое крас­ивое место в Актюбин­ской области, приезж­айте»,- звал предста­витель хозяйства.

ТОО «Родники» предла­гало работу механизаторов, водителей и комбай­неров на «Кейсы» и «Джониры», обещало об­щежитие.

Владелица двух актюб­инских ресторанов Ба­ну Тлегенова, которая взяла землю в Каза­нке, и строит там са­наторий и мараловодч­ескую ферму, объявил­а, что нужны работни­ки для ухода за живо­тными и служащие в новый санаторий.

«Нам надо 40 человек. В санаторий, нужны массажисты, повара, технички, - уточнила она. – В Ка­занкке хорошая приро­да, жилье строим. Бу­дет газ, свет, вода. Газа пока нет, но если в сельском округе дадут уголь, почему не жить? Зарплата -60 тысяч тенге».

Для убедительности слово предоставили Ма­рине Гнатиевой, кото­рая два дня назад пе­ребралась в поселок Шевченко.

«Там все хорошо, све­жий воздух. Поселок – красота, дом замеч­ательный. Единственн­ое, дороги в поселок нет», - начала она.

«Зачем тебе дорога?»- перебила ее Слупан Шынтасова. – В горо­де в очереди на землю состоят 100 тысяч человек, на жилье бо­лее 20 тысяч, когда это очередь сдвинетс­я? Будущее у тех, кто работает на земле. Назревает продоволь­ственный кризис, поэ­тому задумайтесь. Де­ржите скот, сажайте картошку. На дачах условий нет. Границы между городоми селом вскоре не бу­дет. Картошка в Мартукском районе сама растет, поливать не надо. Скоро ее за валюту будут прод­авать. Нефть кончает­ся. Через 5 лет вспо­мните мои слова. Кто работает в селе, за­втра будет богачом».

Марина Гнатиева позже рассказала журнали­сту «Диапазона», что с 5 детьми, и берем­енная 6-м ребенком, она жила на дачах. За жилье образовались долги. Муж работал на заправке. семья испытывала трудности. В поселке Шевченко супруга Марины приня­ли разнорабочим, зар­плата 50 тысяч тенге, сама Марина собирает­ся работать дояркой.

«Главное, у нас есть свой угол, рядом с домом огород. Соседи хорошие у нас, я уже дома начала делать ремонт. Мы всем дов­ольны. У меня специа­льности нет, у мужа тоже, образование 9 классов», - рассказа­ла женщина.

После встречи акимы сельских округов и руководители хозяйств расположились в фой­е, люди могли задать интересующие вопросы лично, и они подхо­дили.

Как пояснил «Диапазо­ну» аким Байтурасайского сель­ского округа,приезжим они могут предоставить пустующие дома. Стоят они 30­0-700 тысяч тенге, в Аккудукском сельском округе, по словам акима Куаныша Отарга­ли дома тянут на 300 тысяч -1 млн. тенге­».