﻿ Жителям дач в актобе предлагают переселиться в сёла

Жителей дач в Актобе агитировали переехать в села, заманивая чистым воздухом, передает "Диапазон".
В акимате Актобе собрали безработных, проживающих на дачах, предлагали переехать в Мартукский район, обещали работу скотников и доярок. Собравшихся заверяли, что обеспечат жильем, будут газ, вода, гарантирован чистый воздух. Зная, что жители Актобе задыхаются от выбросов сероводорода, ораторы, видимо, рассчитывали, что это веский аргумент. Один из мартукских предпринимателей пошел дальше.
«Работать в селе это очень весело и это круто. Днем работаешь, вечером рыбалка, в городе такого нет», - объяснял он собравшимся.
По словам секретаря гормаслихата Слупан Шынтасовой, которая вела собрание, в акимат пригласили жителей дач на Кривом озере, у которых нет работы, и руководителей хозяйств Мартукского района. Людям предлагали переехать в села, по госпрограмме получить новые профессии, обеспечить себя жильем.
«В районе 34 поселка, - рассказывал аким Мартукского района Нуржауган Калауов. - Район у нас аграрный, люди занимаются посевными, держат скот. Нам не хватает доярок и других работников. Приезжайте, работайте, поднимитесь - можете вернуться в город», - обращался он. – Мы сюда пригласили выпускниц Жайсанского интерната, которые говорили, что у них нет жилья. Вне очереди жилье мы дать не можем. Но они могут поехать в село, через собес трудоустроим».
Девушек предложение, похоже не вдохновило. Они покинули зал.
Представитель сельхозпередприятия из Хазретовки звал людей к себе.
«У нас КРС, свиньи, овцы. Хозяйство в 20 км от Петропавловки, скоро будет газ. Нам нужны доярки и скотники. Зарплата 50-90 тысяч тенге. Жилье будет, на каких правах жилье, в договоре напишем. Есть общежитие, столовая, своя пекарня. На сегодня нужны 4 доярки нужны, 5 скотников и табунщиков. Зимой дорога всегда открыта. В 10 км от нас Березовка. Если поселитесь там, детей возим школу. До 22 –го года обещали обеспечить газом, проект готовится».
Далее слово взял Дамир Туленов из Крестьянского хозяйства «Огородник» в Байнасае Муртукского района:
«У нас КРС, гуси, есть огород, теплица, нужны доярки, трактористы. Хозяйство в 40 км от города. Жилье cвидом на реку, биологически чистое питание. Я сам из города. Занимаюсь хозяйством .Это очень весело, это круто . Работаешь - вечером рыбалка. В городе таких условий никто не предоставит».
КХ «Узакбай» в Кызылжарский сельский округ приглашало трактористов.
«Я живу в Актобе. Занимаюсь в Мартукском районе хозяйством. Перевез туда брата. Жилье есть. Поселок Шевченко самое красивое место в Актюбинской области, приезжайте»,- звал представитель хозяйства.
ТОО «Родники» предлагало работу механизаторов, водителей и комбайнеров на «Кейсы» и «Джониры», обещало общежитие.
Владелица двух актюбинских ресторанов Бану Тлегенова, которая взяла землю в Казанке, и строит там санаторий и мараловодческую ферму, объявила, что нужны работники для ухода за животными и служащие в новый санаторий.
«Нам надо 40 человек. В санаторий, нужны массажисты, повара, технички, - уточнила она. – В Казанкке хорошая природа, жилье строим. Будет газ, свет, вода. Газа пока нет, но если в сельском округе дадут уголь, почему не жить? Зарплата -60 тысяч тенге».
Для убедительности слово предоставили Марине Гнатиевой, которая два дня назад перебралась в поселок Шевченко.
«Там все хорошо, свежий воздух. Поселок – красота, дом замечательный. Единственное, дороги в поселок нет», - начала она.
«Зачем тебе дорога?»- перебила ее Слупан Шынтасова. – В городе в очереди на землю состоят 100 тысяч человек, на жилье более 20 тысяч, когда это очередь сдвинется? Будущее у тех, кто работает на земле. Назревает продовольственный кризис, поэтому задумайтесь. Держите скот, сажайте картошку. На дачах условий нет. Границы между городоми селом вскоре не будет. Картошка в Мартукском районе сама растет, поливать не надо. Скоро ее за валюту будут продавать. Нефть кончается. Через 5 лет вспомните мои слова. Кто работает в селе, завтра будет богачом».
Марина Гнатиева позже рассказала журналисту «Диапазона», что с 5 детьми, и беременная 6-м ребенком, она жила на дачах. За жилье образовались долги. Муж работал на заправке. семья испытывала трудности. В поселке Шевченко супруга Марины приняли разнорабочим, зарплата 50 тысяч тенге, сама Марина собирается работать дояркой.
«Главное, у нас есть свой угол, рядом с домом огород. Соседи хорошие у нас, я уже дома начала делать ремонт. Мы всем довольны. У меня специальности нет, у мужа тоже, образование 9 классов», - рассказала женщина.
После встречи акимы сельских округов и руководители хозяйств расположились в фойе, люди могли задать интересующие вопросы лично, и они подходили.
Как пояснил «Диапазону» аким Байтурасайского сельского округа,приезжим они могут предоставить пустующие дома. Стоят они 300-700 тысяч тенге, в Аккудукском сельском округе, по словам акима Куаныша Отаргали дома тянут на 300 тысяч -1 млн. тенге».
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