﻿ Кто стал лучшим футболистом казахстанской премьер-лиги в июле

Во время опроса тренеры назвали имена трех лучших игроков из числа участников турнира.

Ганский нападающий "Астаны" Патрик Твумаси стал лучшим футболистом казахстанской премьер-лиги в июле. Своим мнением относительно того, кто ярче всех проявил себя на казахстанских футбольных полях в матчах турнира сильнейшего дивизиона чемпионата РК в июле, поделились все главные тренеры дружин, принимающих участие в соревновании, а также 12 игроков - по одному от каждой команды КПЛ-2017, сообщает Sports.kz.

Респонденты назвали имена 27 игроков из 10 клубов. По итогам марта таковых было 33, апреля - 27, в мая - 21, июня - 25. По шесть игроков были озвучены в июле от клубов "Астана" и "Кайрат". Также среди претендентов на звание лучшего футболиста июля были предложены из клубов "Актобе" - четыре игрока, "Кайсар" - три, "Ордабасы" и "Иртыш" предложили имена двоих, "Тараз", "Тобол", "Шахтер", "Окжетпес" - по одному.

По итогам исследования, лучшим стал футболист "Астаны" Патрик Твумаси.

Он набрал 51 очко из 72 возможных. Это абсолютно лучший результат в продолжающемся сезоне. Предположительно, главным критерием стала яркая игра представителя Ганы в еврокубковых поединках и в матчах чемпионата Казахстана.

На второй строчке оказался его коллега по клубу, лауреат двух предыдущих месяцев Жуниору Кабананге, который прибыл из Демократической Республики Конго. Форвард набрал 22 очка, забив в июле в официальных матчах только два мяча - один в чемпионате и столько же в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА в ворота "Легии". В издании отмечают, что именно игра в матчах против сильнейшей команды Польши и предопределила второе место конголезца, хотя их опрос касался конкретно турнира КПЛ-2017.

Три казахстанских футболиста Танат Нусербаев из "Ордабасы", Гафуржан Суюмбаев из "Кайрата" и Дмитрий Шомко из "Астаны" набрали по шесть очков. При этом отмечается, что каждый из них в июле был заметным игроком в составах своих команд, чем и заслужил высокие места по результатам выбора главных тренеров и футболистов-участников соревнования в Казахстанской Премьер-Лиге.