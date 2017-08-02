﻿ Экологи не обнаружили превышения сероводорода 2 августа в Актобе

Экологи не обнаружили превышения сероводорода 2 августа в Актобе

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Экологи не обнаружили превышения сероводорода 2 августа в Актобе

Сегодня утром, 2 августа, актюбинцы снова почувствовали зловоние. Но экологи, проводя мониторинг, превышения ПДК сероводорода не обнаружили, сообщает "Диапазон".

Как рассказали в департаменте экологии, специалисты ежедневно проводят мониторинг атмосферного воздуха в северо - западной части города Актобе. Замеры проводились 2 августа с 7:00 до 8:00 часов. Превышения ПДК сероводорода не обнаружено.

Замеры проводятся на границе санитарно - защитной зоны канализационных очистных сооружений АО "Акбулак", на точке сливной станции хозяйственно – бытовых стоков по улице Рыскулова, в районе предприятия ТОО "Viva Pro" (бывш. ТОО ЛАД) и полигона где размещены отходы спиртового производства (барда).

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