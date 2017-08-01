﻿ В Актобе за один день было выявлено 500 нарушений ПДД

В Актюбинской области началось профилактическое мероприятие «Неделя безопасности», сообщает Aktobenews.kz.

Профилактическое мероприятие «Неделя безопасности» проходит в период с 31 июля по 05 августа в Актюбинской области. В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности дорожного движения.

По результатам первого дня ОПМ выявлено 461 нарушений в сфере дорожного движения, из них пресечено 10 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 102 факта превышения установленной скорости, 2 факта управления транспортным средством водителем не имеющим права управления, также выявлено 35 правонарушений пешеходами.

Кроме этого, выявлен 1 факт управления автомобилем водителя в состоянии опьянения, ранее лишенного права управления. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 346 УК РК.

В настоящее время проводится расследование.