﻿ С 19 по 24 августа пройдет пересдача ЕНТ и КТ

С 19 по 24 августа пройдет пересдача ЕНТ и КТ

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С 19 по 24 августа пройдет пересдача ЕНТ и КТ

Прием документов на пересдачу будет производиться до 8 августа

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев сообщил, когда можно будет пересдать единое национальное тестирование (ЕНТ) и комплексное тестирование (КТ), передает Zakon.kz.

«Заявление на участие в КТ подали 54,5 тысячи человек, фактически приняли участие 50,5 тыс. или 92%. В регионы также были направлены 300 представителей министерства. Преодолели пороговый уровень 42% или 21 тысяча подавших заявления. Теперь лица, не сдавшие ЕНТ и КТ, могут повторно сдать тестирование», - сказал он.

По его словам, на пересдачу сегодня уже начался прием документов. Он будет продолжаться до 8 августа. Повторное тестирование будет проходить с 19 по 24 августа.

По итогам ЕНТ преодолели пороговый уровень в 50 баллов 74,5 тысячи человек или 84%. Не преодолели - 14 тысяч человек или 15%.

Е. Сагадиев напомнил, что в случае не преодоления порогового уровня можно быть условно зачисленным и пройти один семестр на платной основе в высшем учебном заведении.

«До 10 августа среди лиц сдавших ЕНТ и КТ будет проведен конкурс на присуждение образовательных грантов и все гранты будут распределены. По сравнению с прошлым годом объем госзаказа в бакалавриате в этом году выше на 6 тысяч грантов, в магистратуре увеличен на 2,5 тысячи, в докторантуре в 2 раза. Кроме того, в этом году впервые могут выделяться гранты местных исполнительных органов», - указал министр.

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