﻿ В Казахстане зарплату врачей определят по числу "лайков"

Систему оценки персонала внедрят на сайте Фонда обязательного медицинского страхования.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в кулуарах заседания правительства рассказал о разрабатываемой системе оценки врачей в рамках системы Фонда обязательного медицинского страхования, передает Today.kz.

"Мы хотим сделать такую систему, чтобы пациент мог посмотреть рейтинг, отзывы в информационной системе фонда обязательного медицинского страхования и выбрать врача исходя из востребованности. У фонда есть система оценки, в будущем году все будут оценивать онлайн, "лайкать", и эти звездочки потом будут видны. И здесь опять же право – ты можешь подождать несколько дней к хорошему врачу или можешь пойти сразу к тому, кто менее известен, но также практикует. Затем фонд уже вопрос оплаты будет решать, когда ему врач предъявляет счет: "Я 100 консультации сделал за месяц, оплатите", - сказал Елжан Биртанов.

При этом он отметил, что на накручивание "лайков" на сайте ФОМС "у хороших специалистов просто нет времени".

Ранее сообщалось, что, по оперативным данным, за июль 2017 года общий объем поступлений в Фонд обязательного медицинского страхования превысил 800 миллионов тенге. В свою очередь, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал поручение идентифицировать всех незарегистрированных безработных намерены в республике.