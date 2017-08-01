﻿ В Казахстане зарплату врачей определят по числу "лайков"

В Казахстане зарплату врачей определят по числу "лайков"

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В Казахстане зарплату врачей определят по числу "лайков"

Систему оценки персонала внедрят на сайте Фонда обязательного медицинского страхования.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в кулуарах заседания правительства рассказал о разрабатываемой системе оценки врачей в рамках системы Фонда обязательного медицинского страхования, передает Today.kz.

"Мы хотим сделать такую систему, чтобы пациент мог посмотреть рейтинг, отзывы в информационной системе фонда обязательного медицинского страхования и выбрать врача исходя из востребованности. У фонда есть система оценки, в будущем году все будут оценивать онлайн, "лайкать", и эти звездочки потом будут видны. И здесь опять же право – ты можешь подождать несколько дней к хорошему врачу или можешь пойти сразу к тому, кто менее известен, но также практикует. Затем фонд уже вопрос оплаты будет решать, когда ему врач предъявляет счет: "Я 100 консультации сделал за месяц, оплатите", - сказал Елжан Биртанов.

При этом он отметил, что на накручивание "лайков" на сайте ФОМС "у хороших специалистов просто нет времени".

Ранее сообщалось, что, по оперативным данным, за июль 2017 года общий объем поступлений в Фонд обязательного медицинского страхования превысил 800 миллионов тенге. В свою очередь, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал поручение идентифицировать всех незарегистрированных безработных намерены в республике.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя my.imya
my.imya
В Древнем Китае оценка врача - квалификация - на основе ВЫЛЕЧЕННЫХ больных Т.е 100% излечение - 1 категория. 50% излечения - 5 категория. И я считаю это - тот ПРИНЦИП, по которому должна решаеться оплата, ну и квалификация, само собой. По ВЫЛЕЧЕННЫМ больным. Скажем, 1000 человек на участке. Гос-во платит по 1000 тенге в месяц на каждого. Грубо говорю, если люди здоровы, врач получает миллион! Если кто заболел, его деньги идут - на лечение, анализы и т.д. Государство делает заказ - на ЗДОРОВЬЕ, и должно получать здоровых людей. Это принципиально, а у нас оплачивается процесс - лечение, операции, обследование, что угодно, только не результат. И это неправильно, т.к. стимулирует процесс, а должно  - результат.
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01.08.2017, 14:57
фото пользователя taxsist2
taxsist2
маразм крепчает
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01.08.2017, 15:01
фото пользователя my.imya
my.imya
Ясное дело, что все здоровы не будут, но все равно, врач заинтересован материально в выздоровлении пациента. Скажем, захочет врач избавиться от хронического больного, но уйдет больной, уйдут и деньги! Хороший врач - много больных, много денег! Стимуляция и остальным учиться. И под выздоровлением - это не обязательно излечение, оно может и не быть, это и улучшение состояния. Стало больному лучше, не надо ходить сдавать анализы, лежать в стационаре - деньги снова пошли врачу. Страховая медицина стоит тоже на страже необоснованных лечений, но тут эти системы дополняют друг друга. На благо больного в идеале.
А все эти лайки, это все несерьезно.
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01.08.2017, 15:04
фото пользователя pcproman
pcproman
А что мешает использовать ботнет для генерации фейковых "лайков" например? Херня какая-то.
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01.08.2017, 15:07
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