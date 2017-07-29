﻿ Охраняемое лицо приехало: полицейский вытолкал мужчину из магазина в Темиртау

В Сети появилось видео из супермаркета, расположенного, предположительно, в одном из городов Карагандинской области, на котором видно, как полицейский, применяя силу, выводит мужчину из магазина, чтобы тот перепарковал свой автомобиль, передает Sputnik Казахстан.

Возмущенный действиями стража порядка мужчина объясняет, что пришел в магазин за кофе и просит его не толкать. На что полицейский призывает его "не играть на публику".

"Я вам сразу сказал: убирайте машину. Охраняемое лицо приехало", - говорит полицейский возмущенному мужчине.

Все это на камеру мобильного телефона снимает, по всей видимости, другой посетитель супермаркета.

Полицейскому все-таки удается вывести мужчину на улицу, а перед снимающим закрывают входную дверь, и он на какое-то время остается заблокированным в супермаркете.

Пользователи интернета возмущены происходящим, выражая негодование в комментариях.

Видео было опубликовано 28 июля, в этот же день Темиртау посетил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, он провел совещание по развитию моногородов.

Позже к полиции прокомментировали данный случаю.

"По данному факту ДВД Карагандинской области материал изучается. Обстоятельства выясняются. Дополнительно сообщим", - отметили в ДВД.