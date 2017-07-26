﻿ В Актобе инвалидам помогли прокуроры​

В Актобе инвалидам помогли прокуроры​

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В Актобе инвалидам помогли прокуроры​

В Актобе 137 инвалидов получили правовую и медицинскую помощь, сообщает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Актюбинской области.

Акцию помощи "Қолжетімді Ақтөбе" для инвалидов организовали актюбинские прокуроры совместно с обществом детей-инвалидов "Ғажап".

Наряду с правовой помощью также получили медицинскую помощь 35 инвалидов, 54 инвалида проконсультированы врачами-специалистами узкого профиля, 3 инвалида получили медицинскую помощь с выездом на дом, 7-ми детям инвалидам выданы необходимые лекарства, 3-м инвалидам выданы путевки на санаторно-курортное лечение, 4 инвалида поставлены на портал для реабилитации в Астану.

Кроме того, нуждающимся разъяснили порядок получения государственной поддержки (гигиеничесские средства, кресла-коляски, санаторно-курортное лечение, протезирование, сурдотехнические средства и т.д.), вопросы трудоустройства и получения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Родители детей-инвалидов узнали порядок установления инвалидности, определения степени утраты трудоспособности, разработки программ реабилитации и их реализации, назначения пенсий и пособий.

Вместе с тем, сотрудники Управления по инспекции труда приняли две жалобы на действия работодателей по фактам неправомерного увольнения и производственного травматизма.

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