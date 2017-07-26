﻿ В Актобе назвали причину неприятных запахов

В Актобе назвали причину неприятных запахов

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В Актобе назвали причину неприятных запахов

На совещании в акимате руководитель департамента экологии рассказал, почему Актобе окутан неприятными запахами. Это связано с резким повышением температуры, пояснил он, сообщает "Диапазон" со ссылкой на информационный центр "Актобе акпарат".

Во вторник, 25 июля, проведено выездное совещание по вопросам состояния атмосферного воздуха в Актобе, которое прошло на новой канализационной сливной станции в районе п.Кирпичный.

О состоянии атмосферного воздуха доложил руководитель департамента экологии Жаксыгали Иманкулов.

В последние дни в Актобе наблюдается значительное превышение допустимых норм сероводорода в атмосферном воздухе и как следствие появление неприятного запаха. Это связано с резким повышением температуры, пояснил он.

"В связи с жаркой погодой увеличилось образование сероводорода в канализационных сетях. Днем температура достигает 30-33 градусов, а ночью падает до 18-20 градусов. Из-за таких колебаний температуры в ночное время резко снижается атмосферное давление, что приводит к выбросам сероводорода, который приходит в город с воздушными массами", - сообщил Иманкулов.

По его словам, в городе насчитывается более 300 предприятий, сбрасывающих промышленные стоки в канализационные сети. Большая часть выбросов приходится на 50 крупных компаний. По некоторым из них зафиксировано превышение допустимых концентраций вредных веществ в несколько раз.

Заместитель акима области Кайрат Бекенов отметил, что в последнее время через социальные сети и СМИ поступает большое количество жалоб горожан на зловоние. Поэтому департамент экологии будет проводить внеплановые проверки предприятий на соблюдение экологических норм. Нарушителей привлекут к административной ответственности вплоть до приостановления деятельности. Первые результаты проверок озвучат в течение двух недель.

Отметим, для улучшению экологической ситуации в областном центре строится три канализационные сливные станции. Одна такая станция одномоментно может принять пять ассенизаторских автомашин.

Здесь нечистоты будут разбавлены технической водой и далее перекачаны в центральную канализационную систему. На эти цели выделено свыше 300 млн. тенге. Таким образом, планируется решить проблему слива нечистот из частного сектора.

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Все комментарии (8):
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фото пользователя toki_tok
toki_tok
за сколько миллионов денег московская фирма установила что виновата во всем наша отдельно взятая температура? почему так не происходит в других городах нашей страны и мира?
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26.07.2017, 09:51
фото пользователя Ares
Ares
ЭВРИКА!!!... атмосферное давление - причина неприятных запахов. Может, над нами эксперимент ставят? Лет через 10-20 посмотрим статистику заболеваний, смертности. Здоровья жалко. По себе и окружающим смотрю: кашель, аллергия... мало ли что еще может быть. 
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26.07.2017, 10:01
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Бедные-бедные арабы, турки, малазийцы и другие жители экваториальной части планеты! Только сейчас я осознал, в каких жутких условиях вы живёте! Уважаемые москвичи, вы нам г*вно на палочке за леденец можете продать,благо не мы покупаем, но заставить нас в это поверить не получится. Идиотов ищите в другом месте
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26.07.2017, 10:03
фото пользователя ферзя
ферзя
Вот мы и дожились.  В загрязнении воздуха оказывается виновата природа.  Следует ожидать что осенний дождь дело ухудшит а морозы вытеснят льдами сероводород и отправят в город. 
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26.07.2017, 10:07
фото пользователя ферзя
ферзя
Я теперь понял почему у нас своего цирка нет. Клоунов без цирка достаточно. 
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26.07.2017, 10:09
фото пользователя taxsist2
taxsist2
необходимо увольнение ответственного работника, эколога т.к он по моему субьективному мнению не дает конкретного решения вопроса и конкретного ответа. Диапазон поставьте вопрос перед Акиматом с какого количество людей, граждан данного города, проголосовавших об увольнении работника государственной службы будет рассмотрено его соответствие занимаемой должности? понимаю закон о гослужбе и т.д но есть понятие потеря доверия, компрометирование государственной службы, создание общественного резонанса, вот такие извините глупые ответы зарождают недовольтство масс. Если бы перед президентом аким Астаны говорил бы глупости мол извините ЕБ, запахи мол от природы зависят и устранить не можем то вряд ли еще находился бы на своем месте,а у нас каждый раз меняются причины. Тьфу на Вас(с).
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26.07.2017, 10:09
фото пользователя taxsist2
taxsist2
живем извините за выражение в сортире.. вонь по утрам невыносимая, уважайте людей г-да чиновники не можете решать вопрос и дать конкретный ответа изза чего по человечески и когда решите то грош цена таким работникам.
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26.07.2017, 10:13
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Если бы тут только тухлятиной воняло, но воняет же еще гарью с полигона и с заводов. Видимо тоже благодаря перепадам давления.
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26.07.2017, 10:16
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