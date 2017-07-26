﻿ В Актобе назвали причину неприятных запахов

На совещании в акимате руководитель департамента экологии рассказал, почему Актобе окутан неприятными запахами. Это связано с резким повышением температуры, пояснил он, сообщает "Диапазон" со ссылкой на информационный центр "Актобе акпарат".

Во вторник, 25 июля, проведено выездное совещание по вопросам состояния атмосферного воздуха в Актобе, которое прошло на новой канализационной сливной станции в районе п.Кирпичный.

О состоянии атмосферного воздуха доложил руководитель департамента экологии Жаксыгали Иманкулов.

В последние дни в Актобе наблюдается значительное превышение допустимых норм сероводорода в атмосферном воздухе и как следствие появление неприятного запаха. Это связано с резким повышением температуры, пояснил он.

"В связи с жаркой погодой увеличилось образование сероводорода в канализационных сетях. Днем температура достигает 30-33 градусов, а ночью падает до 18-20 градусов. Из-за таких колебаний температуры в ночное время резко снижается атмосферное давление, что приводит к выбросам сероводорода, который приходит в город с воздушными массами", - сообщил Иманкулов.

По его словам, в городе насчитывается более 300 предприятий, сбрасывающих промышленные стоки в канализационные сети. Большая часть выбросов приходится на 50 крупных компаний. По некоторым из них зафиксировано превышение допустимых концентраций вредных веществ в несколько раз.

Заместитель акима области Кайрат Бекенов отметил, что в последнее время через социальные сети и СМИ поступает большое количество жалоб горожан на зловоние. Поэтому департамент экологии будет проводить внеплановые проверки предприятий на соблюдение экологических норм. Нарушителей привлекут к административной ответственности вплоть до приостановления деятельности. Первые результаты проверок озвучат в течение двух недель.

Отметим, для улучшению экологической ситуации в областном центре строится три канализационные сливные станции. Одна такая станция одномоментно может принять пять ассенизаторских автомашин.

Здесь нечистоты будут разбавлены технической водой и далее перекачаны в центральную канализационную систему. На эти цели выделено свыше 300 млн. тенге. Таким образом, планируется решить проблему слива нечистот из частного сектора.