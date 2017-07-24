﻿ ​Опубликован список обладателей образовательных грантов на обучение в вузах Казахстана

​Опубликован список обладателей образовательных грантов на обучение в вузах Казахстана

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​Опубликован список обладателей образовательных грантов на обучение в вузах Казахстана

В документе содержится перечень грантов в разрезе специальностей по бакалавриату, магистратуре и докторантуре.

Исполняющая обязанности министра образования и науки РК Бибигуль Асылова подписала приказ МОН РК "О распределении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием в разрезе специальностей на 2017-2018 учебный год", передает Zakon.kz.

Согласно приказу МОН РК, в котором содержится перечень грантов в разрезе специальностей по бакалавриату, магистратуре и докторантуре, на все специальности сферы образования (педагогические специальности и филология) выделили 6 385 грантов, а на правоведческие - всего 100 на всю страну.

Технических кадров планируют подготовить сразу 11 255 человек, а специалистов по естественным наукам - 2 133.

Кроме того, в приказе опубликованы данные о квотах для льготных категорий граждан.

Для того, чтобы прочитать или скачать список с результатами обладателей государственных грантов, пройдите по этой ссылке на казахском языке, на русском - здесь.

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