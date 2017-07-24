﻿ Казахстанские геймеры выиграли $500 тыс на турнире в Кракове

В финале коллектив из СНГ одолел бразильцев из Immortals со счетом 2:1. Причем первая карта завершилась в пользу Immortals, но Gambit взяли вторую и третью. За победу команда Gambit Esports получила $500 тыс.

Украинец Даниил «Zeus» Тесленко, россиянин Михаил «Dosia» Столяров, и трое казахстанцев: Абай «Hobbit» Хасенов, Даурен «AdreN» Кыстаубаев и Рустем «mou» Телепов впервые стали победителями мэйджора.

Самым ценным игроком турнира по версии самого авторитетного сайта HLTV.org был признан Даурен Кыстаубаев.

Организаторы турнира же признали лучшим игроком мейджора Абая Хасенова.