﻿ Казахстанские геймеры выиграли $500 тыс на турнире в Кракове

Команда Gambit Esports, в состав которой входят три казахстанских геймера, стала победителем турнира по компьютерной игре Counter-Strike, передает vesti.kz.
В финале коллектив из СНГ одолел бразильцев из Immortals со счетом 2:1. Причем первая карта завершилась в пользу Immortals, но Gambit взяли вторую и третью. За победу команда Gambit Esports получила $500 тыс.
Украинец Даниил «Zeus» Тесленко, россиянин Михаил «Dosia» Столяров, и трое казахстанцев: Абай «Hobbit» Хасенов, Даурен «AdreN» Кыстаубаев и Рустем «mou» Телепов впервые стали победителями мэйджора.
Самым ценным игроком турнира по версии самого авторитетного сайта HLTV.org был признан Даурен Кыстаубаев.
Организаторы турнира же признали лучшим игроком мейджора Абая Хасенова.
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