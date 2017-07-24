﻿ Казахстанские геймеры выиграли $500 тыс на турнире в Кракове

Казахстанские геймеры выиграли $500 тыс на турнире в Кракове

Автор:
Казахстанские геймеры выиграли $500 тыс на турнире в Кракове

Команда Gambit Esports, в состав которой входят три казахстанских геймера, стала победителем турнира по компьютерной игре Counter-Strike, передает vesti.kz.

В финале коллектив из СНГ одолел бразильцев из Immortals со счетом 2:1. Причем первая карта завершилась в пользу Immortals, но Gambit взяли вторую и третью. За победу команда Gambit Esports получила $500 тыс.

Украинец Даниил «Zeus» Тесленко, россиянин Михаил «Dosia» Столяров, и трое казахстанцев: Абай «Hobbit» Хасенов, Даурен «AdreN» Кыстаубаев и Рустем «mou» Телепов впервые стали победителями мэйджора.

Самым ценным игроком турнира по версии самого авторитетного сайта HLTV.org был признан Даурен Кыстаубаев.

Организаторы турнира же признали лучшим игроком мейджора Абая Хасенова.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
23.07.2017, 11:36
  
Казахстанский экипаж стал победителем ралли "Шелковый путь"
09.07.2017, 19:47
  
Премьер Ирака объявил о победе над ИГ в Мосуле
28.06.2017, 11:09
  
17-летний подросток погиб после того, как его на спор похоронили заживо
18.06.2017, 17:12
  
Казахстанский боксер сломал челюсть сопернику и одержал вторую победу на профи-ринге
12.06.2017, 15:06
  
Турнир по самбо среди полицейских прошел в Актобе
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Опубликован список обладателей образовательных грантов на обучение в вузах Казахстана
Специалисты возобновили раскопки городища Актобе-Лаэти в Атырау
Актюбинская область в пятерке самых загрязненных в Казахстане 5
Как купить квартиру в Беларуси?
Сильная жара ожидается в пяти областях Казахстана
"Актобе" - "Кайсар" 1:1. Красно-белые до сих пор в зоне вылета
Казахстанский экипаж стал победителем ралли "Шелковый путь"
9 человек пострадали в крупном ДТП в Алматы
Нарушителей за рулем автобусов призывают снимать на видео и отправлять ролики в полицию 1
Николас Кейдж готов сниматься в казахстанском кино
Loading...