﻿ Казахстанские туристы просят забрать их из Турции из-за землетрясений

Фото Зарина Абденова

Казахстанские туристы, отдыхающие в Турции, просят о помощи, передает Zakon.kz.

О положении в Бодруме написала на странице в Facebook Зарина Абденова (орфография и пунктуация автора сохранены) .



"Землетрясения продолжаются. По 4-5 балла каждые 30 минут. У людей паника. Вылетов нет. Завтра мы, все казахстанцы отеля, идём к тур оператору. Все отдыхающие стелят постель на лежаках. В некоторых отелях рекомендуют быть за пределами зданий. Может Казахстан отправит самолёт за своими гражданами? Мы в панике. Это ненормально, что так сильно трясёт второй день. Вчера днём были небольшие толчки, просто никто не обратил внимание. А оказывается зря", - пишет Абденова.



По ее словам, отдыхающим приходится спать на шезлонгах и находиться рядом с выходом отеля.



"Спим в зоне бассейна в 30 метрах от пляжа. На ресепшене у входа спят только мамы с маленькими детьми и те, кто успел себе занять место. Мы прошли по набережной, и практически во всех отелях люди спят аналогично. После того, как 3 часа назад снова были сильные толчки, люди побежали занимать лежаки, чтобы разложить ночлег. Теперь у нас не осталось сомнений, что турки не зря паниковали", - сетует Зарина Абденова.

В пресс-службе Министерства иностранных дел РК корреспонденту Казинформасообщили, что дипломаты находятся на связи с казахстанскими туристами.

"Да, нам известно о новых толчках, дипломаты находятся на связи с казахстанскими гражданами, которые обращаются за помощью. Сведений о пострадавших среди казахстанцев к этому времени нет", - сказал по телефону руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков. Между тем, по сообщениям турецкой стороны новых толчков не ожидается.

Турецкая геологическая станция Кандилли зарегистрировала в пятницу ночью толчки магнитудой 6,3, по данным Геологической службы США, магнитуда составила 6,7. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от турецкого Бодрума и в 16 км от греческого острова Кос. Очаг залегал на глубине 10 км. Позднее было зарегистрировано не менее семи афтершоков магнитудой от 4,0 до 4,7, передает ТАСС.

В Греции травмы получили более 120 человек, на острове Кос погибли двое: гражданин Турции и подданный Швеции. Во многих домах появились трещины и были разбиты окна, некоторым туристам пришлось ночевать на пляже.

По меньшей мере 358 человек обратились за помощью в больницы в Турции после землетрясения в Эгейском море.