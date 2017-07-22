﻿ Жители Караганды добились отмены вырубки деревьев в парке

Вырубка деревьев в Центральном парке Караганды приостановлена усилиями активистов и экологов, передает Sputnik Казахстан.

Жители Караганды требовали остановить вырубку деревьев в парке и выходили на акции протеста. Под уничтожение могла попасть лесопосадка площадью более 30 гектаров. Часть кленов и сосен проектировщики, согласно плану, все-таки срубили. Вместо них теперь высадят новые деревья, пообещали в районном акимате.



Экологи же настаивают на проведении публичных слушаний с участием жителей всего города. Тем более, за открытый процесс обсуждения выступал аким области Ерлан Кошанов еще в мае текущего года.

В городе будет создана специальная рабочая комиссия, которая займется изучение проблемы и возможной корректировкой плана реконструкции парка.

"Никакой вырубки осуществляться больше не будет. Будут только работы по благоустройства. Создадим группу с участием активных жителей", — заявила на сходе с жителями аким района имени Казыбек би Татьяна Шатохина.



Сейчас вся техника из парка выехала, и, как заверили местные власти, никаких работ по вырубке больше не будет. По крайней мере, до согласования с общественностью.

Впрочем, планы по благоустройству западной части парка остаются в силе. Здесь по-прежнему в ближайшие три года должны появиться спортивные площадки, велодорожки и развлекательные аттракционы. Вопрос с парковкой авто остается открытым. Компромисс попробуют найти в Общественном совете города.



"Если такая волна пошла, что горожане сами не довольны, мы не можем это оставить без внимания. Рабочая группа будет работать и рассмотрит все вопросы", — отметил Тимур Сайфуллин, председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Общественного совета Караганды.