﻿ Больше миллиона евро заработали казахстанские клубы в Лиге Европы

Участие в первом отборочном раунде приносит клубам по 215 тысяч евро, за участие во втором платят по 225 тысяч.

Три казахстанских футбольных клуба могут рассчитывать на выплаты солидарности согласно распределению доходов в Лиге Европы, передает Sports.kz.

За участие в первом отборочном раунде клубы получают по 215 тысяч евро, за участие во втором - по 225 тысяч.

Таким образом, "Кайрат" и "Иртыш" получат в общей сложности по 440 тысяч евро каждый. Южно-Казахстанский футбольный клуб "Ордабасы" опустошит казну УЕФА на 215 тысяч евро.

Все три команды из Казахстана завершили свои выступления на квалификационном турнире Лиги Европы-2017/2018. "Ордабасы" выбыл в первом отборочном раунде соревнования, "Кайрат" и "Иртыш" - во втором.

Казахстан остался в слабейшем дивизионе по итогам матчей отборочного тура чемпионата мира 2018 года.

Ранее союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об учреждении пяти новых наград для лучших футболистов клубного сезона. Награды будут вручаться в конце августа в Монако наряду с ежегодными наградами лучшему футболисту и лучшей футболистке Европы.