﻿ Больше миллиона евро заработали казахстанские клубы в Лиге Европы

Больше миллиона евро заработали казахстанские клубы в Лиге Европы

Автор:
Больше миллиона евро заработали казахстанские клубы в Лиге Европы

Участие в первом отборочном раунде приносит клубам по 215 тысяч евро, за участие во втором платят по 225 тысяч.

Три казахстанских футбольных клуба могут рассчитывать на выплаты солидарности согласно распределению доходов в Лиге Европы, передает Sports.kz.

За участие в первом отборочном раунде клубы получают по 215 тысяч евро, за участие во втором - по 225 тысяч.

Таким образом, "Кайрат" и "Иртыш" получат в общей сложности по 440 тысяч евро каждый. Южно-Казахстанский футбольный клуб "Ордабасы" опустошит казну УЕФА на 215 тысяч евро.

Все три команды из Казахстана завершили свои выступления на квалификационном турнире Лиги Европы-2017/2018. "Ордабасы" выбыл в первом отборочном раунде соревнования, "Кайрат" и "Иртыш" - во втором.

Казахстан остался в слабейшем дивизионе по итогам матчей отборочного тура чемпионата мира 2018 года.

Ранее союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об учреждении пяти новых наград для лучших футболистов клубного сезона. Награды будут вручаться в конце августа в Монако наряду с ежегодными наградами лучшему футболисту и лучшей футболистке Европы.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.07.2017, 18:35
  
Казахстан обошел Норвегию и Шотландию в клубном рейтинге УЕФА
16.05.2017, 10:14
  
​Авторы вируса-вымогателя получили более 42 тысяч долларов
08.07.2016, 09:26
  
"Актобе" вылетел из Лиги Европы, болельщики ждут решения Васильева об отставке 1
02.07.2016, 19:39
  
Равиль Рамазанов спрогнозировал, как сыграет "Актобе" с венграми 1
01.07.2016, 00:30
  
Уткульбаев остался довольным игрой с венграми
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
"Актобе" - "Кайсар" 1:1. Красно-белые до сих пор в зоне вылета
Казахстанский экипаж стал победителем ралли "Шелковый путь"
9 человек пострадали в крупном ДТП в Алматы
Нарушителей за рулем автобусов призывают снимать на видео и отправлять ролики в полицию
Николас Кейдж готов сниматься в казахстанском кино
Казахстанцы не хотят прерывать отдых из-за землетрясения в Турции
Звезда Голливуда пожертвует средства на благотворительность в Казахстане
Рейс "Эйр Астана" отменен из-за алкоголя в крови второго пилота
Казахстанские туристы просят забрать их из Турции из-за землетрясений
Жители Караганды добились отмены вырубки деревьев в парке 1
Loading...