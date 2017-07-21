﻿ В Караганде вырубили почти гектар деревьев в Центральном парке

В Караганде жители улицы Ержанова не смогли смириться с тем, что для изменения облика западной части Центрального парка подрядчики вырубили порядка одного гектара деревьев, передает ekaraganda.kz.

20 июля власти города пытались объяснить горожанам, для чего была нужна такая крайность.

«Западную часть Центрального парка реконструируют согласно проекту, утвержденному еще в 2011 году. Пока все идет по плану. Ежегодно одну из частей парка преображают. Дошла очередь и до самой запущенной части – западной. Карагандинцы не против аллей и скамеек, но на защиту деревьев встали», - сообщает издание.

Директор Экомузея говорит, что уже вырубили около одного гектара деревьев.

«Конечно, они говорят, что восстановят. Но при этом никто не ведет счет вырубленным деревьям. Поэтому восстановление будет условным», - считает эколог.

Руководитель Управления центрального парка культуры и отдыха Рустам Кодебаев говорит, что вырубают только те деревья, которые скоро погибнут. Он заверяет, что на месте вырубленных деревьев появятся не частные объекты, а аллеи, велосипедные и роллерные дорожки, скамейки, урны и аттракционы.

Тоже самое обещает и представитель подрядной организации «СапаЖолСтрой» Жандос Шокшин.

«Нам люди не дают работать уже несколько недель. Мы и так постарались минимизировать вырубку деревьев, но в некоторых местах они нам мешают. Со стороны Газалиев дремучий лес, там никто не проводил реконструкцию еще с советских времен», - жалуется Жандос Шокшин.