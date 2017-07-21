﻿ ​Суд отказал Сейтказы Матаеву в смягчении наказания

Ходатайство о замене наказания на более мягкое экс-глава Союза журналистов подавал уже дважды.

Суд отказался смягчить наказание для экс-главы Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева. Накануне в исправительном учреждении ЛА 155/14 в поселке Заречный прошло заседание суда по ходатайству осужденного о замене заключения на ограничение свободы, сообщает Sputnik Казахстан.

"Мы обратились с запросом в учреждение, нам дали характеристику: Матаев имеет поощрения, имеет грамоты, каких-либо взысканий нет. Кроме того, мы погасили судебные издержки. И сейчас на стадии исполнения возмещение ущерба. То имущество, которое было арестовано приговором суда, сейчас оценено, выделяются доли, и родственники будут выкупать эти доли. И деньги будут поступать в бюджет государства. Суд, выслушав все стороны, огласил, что в удовлетворении ходатайства отказано", - сообщил адвокат Матаева Андрей Петров.

По его словам, с решением суда можно будет ознакомиться только через пять дней после того, как будет получено постановление.

Это уже второе рассмотрение ходатайства Матаева.

"Как может отреагировать человек на такое решение суда? Конечно, переживает", - рассказал адвокат о реакции заключенного на решение суда.

По словам Петрова, большую часть времени Матаев находится в санчасти на территории исправительного учреждения.

"После того, как он прибыл в поселок Заречный, он находится в санчасти. Давление у него то 220, то 260. Они (администрация) переживают - не дай бог, с ним что-то случится - определили его в санчасть", - пояснил он.

Несмотря на отрицательное решение суда, срок Сейтказы Матаеву могут сократить по другим основаниям. Недавно в законодательство были внесены поправки, смягчающие ответственность за некоторые виды преступлений.

"Изменения в Уголовный кодекс, которые вступили в законную силу, по моему, 14 июля… Матаев осужден по статье 245, то есть неуплата налогов в бюджет. На тот момент, когда выносили приговор, кодекс предусматривал санкцию от 6 до 10 лет. Сейчас вступили в силу изменения - наказание от 5 до 8 лет. В порядке статьи 6 закон имеет обратную силу - если изменения в закон улучшают положение осужденного в части меры наказания, суд обязан в пределах вновь изданных санкций назначить наказание. То есть у него будет не 6 лет, а 5 лет. Мы ходатайство подали 15 июля”, - комментирует изменения адвокат Петров.

Напомним, судом первой инстанции Сейтказы Матаев приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, а его сын, Асет Матаев - к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная коллегия суда оставила основной приговор в виде лишения свободы Сейтказы и Асету Матаевым, изменив лишь дополнительную часть.

Три месяца назад стало известно: в отношении бывшего главы Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева применена амнистия, объявленная в честь 25-летия Независимости Казахстана. Срок был сокращен на 2 года 8 месяцев. Асет Матаев под амнистию не попал.