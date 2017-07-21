﻿ У казахстанских чиновников может повыситься зарплата на 50 процентов

У казахстанских чиновников может повыситься зарплата на 50 процентов

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У казахстанских чиновников может повыситься зарплата на 50 процентов

Уже в следующем году у госслужащих может измениться система оплаты труда. Учитываться будет их эффективность и вклад, вносимый в работу, передает КТК.

Ожидается, что «белых воротничков» поделят на четыре категории: превосходные, эффективные, удовлетворительные и неэффективные. Оценивать деятельность сотрудников будет руководитель государственного органа. К тому же, по словам инициаторов, данная система сократит разницу в зарплате между чиновниками региональных госорганов и центрального аппарата. Правда, этот механизм оплаты труда ещё находится на стадии обсуждения. В 2018 году его планируют опробовать на сотрудниках Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Минюста и акимата Алматинской области.

«После пилота, когда мы увидим все недостатки, мы будем внедрять её по всей стране. По предварительным подсчётам, на уровне местных исполнительных органов заработная плата повысится порядка на 50%. Это только предварительные расчёты. Я не могу утверждать, что будет именно так», - заявила заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

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Все комментарии (13):
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фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Друзья! Может кто вкурсе. Только что человека не пустили в РК (граница Самара-Уральск) пешим порядком. Сказали ищи машину. Это погранцы РК. Со стороны РФ пропустили без проблем и к тому же провели чуть ли не за руку. Кто знает, насколько это законно? Никаких запретов у него нет. Нужно было выехать и въехать.
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21.07.2017, 13:11
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Tony Montana не должны препятствовать, есть понятие пеший переход,всегда был. . Последовательность действий контролирующих органов по осуществлению контроля в отношении лиц, следующих в пешем порядке, автобусов и грузовых транспортных средств через Государственную границу определяется конкретно для каждого автомобильного пункта пропуска в зависимости от его специфики.http://www.shekaraknb.kz/ru/pogranichnaya_polosa/peresechenie_granitsyi/vneocherednoy_vyezd_v_avtodorojnyie_punktyi_propuska
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21.07.2017, 14:19
фото пользователя taxsist2
taxsist2
http://forum.zakon.kz/topic/7972-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F/
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21.07.2017, 14:24
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Спасибо. Я думаю нарушают права. Напишу в блог их главному. Пусть ответит мне.
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21.07.2017, 14:30
фото пользователя taxsist2
taxsist2
можете указать,что сам глава КНБ при котором находится ПВ, осуществил пеший переход, правда не РК,а из него в КР, но факт остается фактом,понятие пеший переход есть везде, в любой стране. Автомобильный пункт пропуска,да, но на этом пункте можно и пешие переходы делать, пишите жалобу если не пускают в прокуратуру, там у них висят на стене. Кстати кого не пустили, гражданин чьей страны? надеюсь не пустили не гражданина РК то тогда вообще в шоке.
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21.07.2017, 14:33
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Моя супруга, гражданка РК. Причём пешком пошла, что бы не стоять в очереди на авто, спешила на поезд. Нужно было пройти в РК и выйти. Все!!! Сейчас уже на подъезде к Самаре. Поезд через час. Я думаю, мы имеем право на свободу передвижения! Естественно, если отсутствует ограничение по недоимке и пр. Я сам в шоке. Говорит попросилась в машину, где сидели уже такие же, но глухие люди. Вы можете себе представить, каково человеку с ограниченными возможностями проситься к кому-то в авто? Да и вообще, это как, в чужую машину... ПЦ короче. Я просто так не оставлю! А вы говорите где конституцию нарушают. Да кругом!
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21.07.2017, 15:29
фото пользователя Красава
Красава
Есть у  наших  такое, нужна транспортная  единица на котором надо пересечь границу. Любое  авто. Надо подсесть кому либо.
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21.07.2017, 13:25
фото пользователя Красава
Красава
Делят все госслужащих, то на корпуса, то на категории, а воз и ныне там.
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21.07.2017, 13:26
фото пользователя Legolas
Legolas
"Оценивать деятельность сотрудников будет руководитель государственного органа."

?????????????????????

"...поделят на четыре категории: превосходные, эффективные, удовлетворительные и неэффективные."

Последняя категория-то для чего...



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21.07.2017, 14:17
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Для того, чтобы их бабки поделить между остальными 3-мя и это подушка для "своих" неприкасаемых т.е превосходных.
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21.07.2017, 14:26
фото пользователя Твист.
Твист.
Мляха, лучше бы врачам, да учителям зарплаты повысили angry
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21.07.2017, 14:44
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
Твист, так наверно хотели, да только как то так само получилось... Как у депутатов Красноярского края. Только те себе в 2 раза подняли, наши видимо побоялись.
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21.07.2017, 20:52
фото пользователя Panzer
Panzer
В связи высказыванинм Акима о налогах и тиинах думаю такое невозможно. Ведь если налоги это НЕЧЕГО то из ничего и нечего и плотится так что сидеть им без тиина:)
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21.07.2017, 20:21
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