﻿ У казахстанских чиновников может повыситься зарплата на 50 процентов

Уже в следующем году у госслужащих может измениться система оплаты труда. Учитываться будет их эффективность и вклад, вносимый в работу, передает КТК.

Ожидается, что «белых воротничков» поделят на четыре категории: превосходные, эффективные, удовлетворительные и неэффективные. Оценивать деятельность сотрудников будет руководитель государственного органа. К тому же, по словам инициаторов, данная система сократит разницу в зарплате между чиновниками региональных госорганов и центрального аппарата. Правда, этот механизм оплаты труда ещё находится на стадии обсуждения. В 2018 году его планируют опробовать на сотрудниках Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Минюста и акимата Алматинской области.

«После пилота, когда мы увидим все недостатки, мы будем внедрять её по всей стране. По предварительным подсчётам, на уровне местных исполнительных органов заработная плата повысится порядка на 50%. Это только предварительные расчёты. Я не могу утверждать, что будет именно так», - заявила заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.